Fortaleza é o time da Série A que mais tenta lançamentos

Goleiro João Ricardo no jogo Cruzeiro x Fortaleza, no Estádio Kleber Andrade, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Dos 1034 lançamentos, 382 foram realizados com sucesso. O Criciúma (1025), RB Bragantino (1003), Palmeiras (1001) e o Vasco (950) completam o top-5 do ranking de times que mais arriscam bolas longas no Campeonato Brasileiro. A ideia baseia-se em tentar explorar a velocidade dos atacantes para surpreender a última linha defensiva do adversário. Quando bem-sucedida, os jogadores podem ficar livres para partir em direção à grande área ou em situação de um contra um com o defensor rival. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

O goleiro João Ricardo, inclusive, é o jogador da Série A com mais lançamentos certos, com 136. Os também arqueiros Marcos Felipe, do Bahia, e Rossi, do Flamengo, aparecem logo atrás na lista. Entre os jogadores de linha, quem se destaca no quesito é o zagueiro Brítez, que tem atuado muitas vezes como lateral-direito. Tinga, Felipe Jonatan e Kuscevic são outros jogadores que mais arriscam lançamentos no plantel. Jogadores do Fortaleza que mais fazem lançamentos na Série A: 1º - João Ricardo