Kervin Andrade, do Fortaleza, é convocado para jogos da Venezuela pelas Eliminatórias

Atleta do Fortaleza, Kervin Andrade foi mais uma vez convocado pela seleção da Venezuela. Nesta terça-feira, 1º, o atleta de 19 anos figurou na lista da Vinotinto de jogadores chamados para as rodadas 9 e 10 das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando o grupo venezuelano irá enfrentar Argentina e Paraguai, respectivamente.

As partidas ocorrerão entre a segunda e a terceira semana de outubro, em Data Fifa. No dia 10, a Venezuela irá receber a Argentina, às 18 horas, no estádio Monumental de Maturín, em Maturín. Em seguida, na terça-feira, 15, o grupo de Kervin Andrade irá jogar no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, contra os donos da casa, às 20 horas.

O atleta não desfalcará diretamente o Leão em nenhuma partida, já que ambos os jogos ocorrem em Data Fifa do calendário do futebol brasileiro. Caso atue contra o Paraguai, entretanto, o jogador poderá ser poupado do jogo do Tricolor do Pici contra o Atlético-MG, que irá ocorrer no dia 16, às 21h45min, na Arena Castelão.