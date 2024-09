Lula diz que Fortaleza "virou freguês" do Corinthians após eliminação na Sula

O presidente do Brasil fez a afirmação em tom de brincadeira após descobrir, em conversa com jornalistas em Nova York, que o Timão havia vencido o Leão novamente

Questionado por um jornalista sobre o Corinthians, Lula perguntou com quem o time havia jogado e recebeu com felicidade a notícia da vitória do Timão sobre o Fortaleza. Em tom de brincadeira, o petista disse: “então virou freguês, virou freguês”, em referência ao Leão ter perdido as duas partidas do confronto.

Torcedor apaixonado do Corinthians, o presidente Lula não exitou ao falar que o Fortaleza “virou freguês” do Timão após a eliminação na Copa Sul-Americana . Cumprindo agenda em Nova York, o chefe do executivo federal descobriu que o clube paulista havia ganho o jogo por 3 a 0 em conversa com jornalistas na saída da residência oficial do Brasil nos Estados Unidos.

Com o triunfo por 5 a 0 no placar agregado, o Timão avançou à semifinal da Copa Sul-Americana. Na última temporada, os dois times também foram rivais na fase mata-mata do torneio, mas naquela ocasião com vitória do Fortaleza, que venceu o Alvinegro no Castelão no jogo de volta e se classificou à final.

Na última terça-feira, 24, data em que ocorreu o confronto entre Corinthians e Fortaleza, na Neo Química Arena, em São Paulo, Lula fez o discurso de abertura na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, onde destacou a importância de combater a fome no mundo. O chefe do executivo federal também participa da Sessão de Abertura da Reunião Ministerial do G20.