Torcedor que tatuou nome de Paz reciclava latas e sonha em ser influenciador para sustentar filhas

Conhecido pela torcida do Fortaleza como “Toguro da Shopee” pela semelhança com o influenciador Toguro, de São Paulo, o vendedor de roupas Douglas Souza, de 30 anos, apaixonado desde a infância pelo escrete vermelho-azul-e-branco, viralizou nas redes sociais ao tatuar o nome do CEO do Leão do Pici, Marcelo Paz, no próprio rosto.

Douglas vê o exemplo de Marcelo Paz caminhar ao lado de sua mentalidade de perseverança, posto que desde criança enfrentou desafios. A identificação pode não se referir à classe social ou ao que viveu. Contudo, o nome de Paz representa para o torcedor, por vezes, a persistência do próprio Fortaleza. O personagem já garantiu que fará outras homenagens em tinta para outras figuras do clube.

“O que me motivou fazer a tatuagem foi meu fanatismo pelo Fortaleza. O Marcelo paz mereceu essa homenagem, vem mostrando sempre muito trabalho e garra. No começo pelo Fortaleza, foram muitas lutas e lágrimas, mas nunca deixou ninguém lhe colocar para baixo com palavras, sempre foi guerreiro e está fazendo história desde quando estávamos na Série C”, contou o irreverente torcedor.

“Sou casado e pai de quatro meninas. Uma delas é autista. Das quatro, uma tem quatro anos, outra tem três, uma tem dois anos e a mais nova tem cinco meses. Minha esposa está grávida do quinto filho, mas ainda não sabemos o sexo. Eu trabalho com vendas de roupas e acessórios, sou um jovem que sonha em trazer melhorias para minha família, sendo sempre exemplo para as minhas filhas”, contou.

Hoje conhecido nas redes sociais como o personagem que criou, o vendedor já precisou, quando criança, pedir comida para estranhos e tinha poucas expectativas de mudança, mas sonha em “oferecer uma infância diferente e saudável” para as filhas. Atualmente, Douglas mora com elas, ao lado da esposa, Monica Thais. O casal recebe auxílio do Bolsa Família e completa a verba com as vendas online.

Douglas não vai parar por aí. Com 90% do corpo tatuado, o empolgado torcedor, que prevê que ao final do ano o Fortaleza terá mais uma bela história para contar, garantiu que fará mais homenagens.

“Não consigo nem definir o quanto esse time é importante para mim. Como torcedor, está sendo uma honra saber que estamos prestes a carregar mais uma história com a campanha no Brasileirão.”

O amor pelo time do Pici é uma constante na vida de Douglas, que não hesita em expressar seu fanatismo em qualquer oportunidade, seja tingindo o cabelo em vermelho e azul, tatuando o próprio rosto com personagens do clube ou em palavras.

“Eles [amigos e família] falam que adoram meus vídeos, que são muito criativos. Eles sabem que é algo que me deixa feliz e que ajuda bastante as pessoas que têm vontade de crescer como influenciadores. Minha esposa torce pelo Fortaleza, mas ela disse que foi muita loucura o que estou fazendo, que estou sendo fanático demais.”

Com o chamativo conteúdo sendo produzido, Douglas conta que tem muita aprovação, apesar de alguns espantos. Entretanto, explica que sua esposa não foi a favor da tatuagem no rosto.

“O meu grande sonho de vida é dar o que eu nunca tive oportunidade de ter na vida para as minhas filhas. Meu sonho é que elas me vejam como exemplo e saibam que, por elas, eu dediquei todo esforço e trabalho. Tudo para que elas cresçam felizes”, completou.

Douglas vê em sua infância, por todas as experiências que passou, tudo aquilo que não deseja para as suas filhas Maria, Ana, Valentina e Luara – além do que está por vir. Por isso, intensifica sua luta para que a vivência delas seja diferente. Segundo o torcedor, ele já teve que pedir comida e trabalhava com reciclagem.

Douglas sempre tenta ir ao estádio, mas ressalta que a energia positiva vem de casa. Desde sua esposa até as suas filhas, todas são tricolores, um dos maiores orgulhos que ele diz ter.

Trabalho, apoio e metas

As vendas do “Toguro da Shopee” acontecem de forma online, em sua loja intitulada de Virtual Espaço Blessed. Douglas segue sua rotina intercalando o serviço com as produções para suas redes. Para isso, conta com o apoio de sua esposa nas vendas.



“Minha rotina é fazer conteúdos todos os dias, sempre separando o trabalho das responsabilidades de casa. Sou autônomo, eu mesmo faço meu horário, até porque não posso parar de criar meus próprios conteúdos. Faço vendas online, minha esposa se encarrega por conta da correria, que está grande agora com essa repercussão toda", disse ele.

“No momento, eu estou fechando parcerias quando aparece, mas ainda não ganho com conteúdos. As vendas de roupa online ajudam a manter a casa junto com o que recebemos do auxílio do bolsa família”, finalizou.