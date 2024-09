Léo Porto destaca campanha do Fortaleza no Brasileiro Sub-20: "Sentimento de orgulho"

O Tricolor do Pici foi o primeiro time do futebol cearense a disputar a fase semifinal da competição

A derrota para o Cruzeiro encerrou a participação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas não apagou a campanha histórica protagonizada pelo clube. A equipe, de forma inédita no futebol cearense, alcançou a semifinal e se colocou entre os quatro melhores do torneio.

Léo Porto, treinador do “Leãozinho” e também auxiliar técnico de Vojvoda no profissional, contou ao Esportes O POVO sobre o sentimento de orgulho pelo desempenho de destaque no certame nacional e de como os processos internos estão sendo importantes na evolução do trabalho feito na base tricolor.