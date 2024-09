Buscando fazer história, Fortaleza enfrenta o Cruzeiro pela semifinal do Brasileiro sub-20

Na fase de classificação, o Tricolor do Pici terminou em 7º lugar com 22 pontos, tendo conquistado nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas

Na fase de classificação, o Tricolor do Pici terminou em 7º lugar com 22 pontos, tendo conquistado nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Nas quartas, de cara, o Leãozinho teve pela frente o Flamengo-RJ, atual campeão mundial da categoria.

Nesta quinta-feira, 12, o Fortaleza entra em campo pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, diante do Cruzeiro-MG, às 16h30min, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O duelo será em jogo único, portanto, quem vencer está final e empates encaminha a decisão às penalidades.

Mesmo assim, o Leãozinho repetiu o feito da fase inicial — quando venceram por 3 a 0 no Rio de Janeiro — e se saíram vitoriosos no placar de 1 a 0, com de Kauê Canela, na reta final do confronto.

O técnico Léo Porto comentou sobre a preparação para a partida decisiva, pregando respeito ao clube mineiro. "Fizemos uma boa preparação, a equipe está bem preparada. Sabemos da dificuldade de enfrentar o Cruzeiro, mas a expectativa é boa. Foi uma boa competição, até aqui. Mas temos condição de fazer um jogo e ter um dia muito bom", pontou.