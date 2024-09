Nahuel relembra sensação "rara" ao enfrentar filho na Sula: "Ficou surpreendido com a torcida"

O duelo entre Fortaleza e Rosario Central também foi marcante para Gastón Liendo, que nasceu na cidade de Rosario e iniciou a carreira como jogador profissional no Newell's Old Boys

No último mês, Nahuel Martínez e Gastón Liendo viveram um momento especial proporcionado pelo futebol. Os dois, nascidos na cidade de Rosário, na Argentina, retornaram à terra natal para disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana pelo Leão do Pici. Em entrevista exclusiva, os auxiliares de Vojvoda contaram sobre o que sentiram com a experiência.

Para Gastón, tudo foi “muito bom”. Torcedor do Newell’s Old Boys – principal rival do Rosario Central, adversário do Fortaleza naquela ocasião –, ele reencontrou velhos amigos do clube argentino e pôde reviver memórias do passado, já que foi jogador profissional do clube na década de 90, época em que foi parceiro de campo de Vojvoda.

"Para mim foi muito bom. Voltar a Rosário, voltar a minha casa futebolística, não somente como jogador, mas também como treinador, voltar a treinar no CT do meu clube, onde passei toda a minha vida, muitas pessoas conhecidas. Uma sensação estranha também, nunca pensei que pudesse acontecer isso, mas aconteceu. No futebol acontecem essas coisas diferentes. Eu desfrutei. Desfrutei muito, até começar o jogo. Sofri e depois voltei a desfrutar. Foi uma experiência boa. Eu gostei”, contou.