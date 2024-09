Kervin joga, mas Bolívia goleia Venezuela no 2º estádio "mais alto do mundo"

O atleta do Fortaleza Kervin terá mais um jogo com a seleção venezuelana neste período de Data Fifa. A Vinotinto volta a campo na próxima terça-feira, 10, às 19 horas, para encarar o Uruguai.

Nesta quinta-feira, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia goleou a Venezuela por 4 a 0, no Municipal El Alto, na cidade de El Alto, próximo de La Paz, que fica situado a 4.090m acima do mar - é o segundo estádio com maior altitude do mundo. Kervin, do Fortaleza, entrou no segundo tempo e atuou por 24 minutos.

Miguelito do Santos cravou um dos gols bolivianos na partida. Ramiro, Carmelo Algarañaz (pênalti) e Enzo Monteiro completaram o triunfo.

Agora, com seis pontos, a Bolívia subiu para a sétima colocação das Eliminatórias, zona da repescagem, e encostou no Brasil, que tem sete pontos e figura no sexto lugar.