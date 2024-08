Veja a escalação do Rosario no último treino na Argentina antes de encarar o Fortaleza

O último treinamento será realizado na noite desta terça-feira, 20, no CT do Ceará

Na reta final da preparação para enfrentar o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Rosario Central fará seu último treino na sede do ceará, em Porangabuçu, mas terá poucas mudanças em relação ao último treino que realizou na Argentina. O Esportes O POVO teve acesso aos ajustes realizados na atividade realizada antes da viagem, que contou com um esquema tático alternativo e mudanças pelos desfalques.

A equipe costuma jogar em uma 4-4-2, mas as ausências no setor ofensivo para a partida, que acontece na noite desta quarta-feira, 21, na Arena Castelão, fizeram o técnico Matías Lequi optar por uma 4-3-3 no setor ofensivo, montando um esquema com cinco defensores quando está sem a bola.