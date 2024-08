Lucero volta a treinar e deve reforçar Fortaleza contra Rosario Central

'El Gato' estava de fora desde o último dia 27 de junho, quando entrou em campo na vitória leonina sobre o São Paulo, por 1 a 0, pela Série A. Desde então, ficou de fora para tratar de um edema na coxa esquerda.

O jogador foi desfalque nos duelos diante do Cruzeiro, Criciúma e Red Bull Bragantino, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e no diante do jogo de ida das oitavas da Sula contra o Rosário Central. Nesse período, seu substituto imediato foi Renato Kayzer.