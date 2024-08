Escalação: como RB Bragantino e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 17 de agosto (17/08), em jogo da 23ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedi, às 18h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Red Bull Bragantino

4-3-3: Fabrício; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Jhon Jhon e Lincoln; Gustavo Neves, Vinicinho e Thiago Borbas. Téc: Pedro Caixinha