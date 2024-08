Fortaleza pode virar líder da Série A na 23ª rodada; entenda o cenário

Tricolor do Pici ocupa a vice-liderança do certame nacional com 42 pontos conquistados em 21 jogos disputados. O líder, Botafogo, possui 43 pontos em 22 partidas jogadas

Com uma campanha consistente e sem derrotas como mandante, o Fortaleza subiu da briga por vaga em competições internacionais para alcançar voos maiores no Brasileirão. Atualmente com um jogo a menos e somente um ponto a menos que o líder da Série A, Botafogo, o Tricolor do Pici pode virar líder do torneio na 23ª rodada, que se inicia neste sábado, 17.

Para alcançar o lugar mais alto da tabela, o Leão precisa torcer por dois resultados. O primeiro se trata da própria vitória diante do Bragantino. As equipes se enfrentam já no próximo sábado, 17, às 18h30min, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. Em seguida, é a hora de ligar o secador no domingo, 18, às 18h30min, por um empate ou derrota do Botafogo, que joga justamente contra o Flamengo, terceiro colocado com 41 pontos.