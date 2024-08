Fortaleza empata com São Paulo e assegura vaga antecipada nas quartas do Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira, 14, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o São Paulo e garantiu classificação antecipada para as quartas de final do Brasileirão Sub-20. A partida, válida pela 18ª rodada do certame, foi disputada no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP).

No jogo, o time do Pici abriu o placar logo aos seis minutos com Landerson. Porém, o Tricolor Paulista igualou tudo no final da primeira etapa. No lance, o goleiro leonino Murilo D'Angelo realizou duas grandes defesas, mas Alves empatou no rebote.