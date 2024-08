Rival do Fortaleza, Rosario Central tem retrospecto negativo contra times brasileiros

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira, 14, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Rosario Central não possui um histórico positivo contra clubes brasileiros. No retrospecto, o time argentino possui mais derrotas do que vitórias.

Contra o Galo mineiro, pela fase de grupos da Copa Libertadores, o Rosario foi superado tanto no jogo de ida, no Gigante de Arroyito, na Argentina, quando perdeu por 1 a 0 dentro de casa, como na volta, no Mineirão, onde a partida terminou 2 a 1 para a equipe do Brasil.

Já no playoff da Copa Sul-Americana, o desempenho foi melhor. No primeiro jogo contra o Internacional, na Argentina, vitória do Rosario por 1 a 0. Esse resultado, inclusive, deu fim a um jejum de oito anos do “Los Canallas” sem triunfo contra brasileiros – o último havia sido na Libertadores de 2016, sobre o Grêmio.