Rival do Fortaleza, Criciúma tem a quarta pior defesa da Série A

O Tigre, em contraponto, compensa a fragilidade defensiva com bom desempenho ofensivo. No Brasileirão, a equipe catarinense marcou gol em todos adversários que enfrentou até então

Rival do Fortaleza neste sábado, 10, o Criciúma não tem conseguido ter bom desempenho defensivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre os times da elite nacional, o Tigre figura como o quarto mais vazado, com 29 gols sofridos em 19 partidas.

No ranking, o Criciúma só não é pior que o Atlético-GO, Vitória e Vasco da Gama. O Tricolor do Pici, em contraponto, aparece em destaque no quesito. O time comandado por Vojvoda sofreu apenas 19 gols na competição, número que coloca o Leão como a terceira melhor defesa do Brasileirão, atrás do Palmeiras e Internacional.