Fortaleza tem 83% de aproveitamento contra o Criciúma, mas ainda busca 1ª vitória na Série A

O Fortaleza volta a campo na tarde deste sábado, 8, contra o Criciúma, em confronto válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Castelão, onde não perde há quase cinco meses, o Leão do Pici tentará ampliar o aproveitamento de 83% que detém sobre o Tigre jogando em seus domínios. Contudo, o time catarinense nunca perdeu para o cearense na Série A.

No histórico do confronto, o Fortaleza assegura uma larga vantagem jogando em casa. Ao todo, foram seis duelos, com cinco vitórias tricolores e uma do Criciúma, que veio no único jogo pela primeira divisão. Assim, na elite do futebol brasileiro, o time cearense ainda não conseguiu vencer o adversário.

No retrospecto geral do duelo, o número é equilibrado. Com três jogos na Série A e nove na Série B, o Fortaleza tem cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.