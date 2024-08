Sub-20: Fortaleza vence Grêmio e se aproxima de classificação no Brasileiro

Jogando fora de casa, o Fortaleza venceu o Grêmio por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols da partida foram marcado por Kauê Canela e Michael Quarcoo. O resultado levou o Tricolor à quarta posição do torneio, com 30 pontos conquistados.

Diante do Imortal, o Leão buscava retomar o caminho das vitórias após derrota para o Goiás. Nesse sentido, a equipe adotou uma postura reativa, investindo nos contra-ataques. A tática teve efeito e após jogada de Quarcoo pela esquerda, a bola sobrou para Kauê Canela abrir o placar.