Fortaleza x Criciúma tem mais de 30 mil torcedores confirmados

Embalado e com sete jogos de invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza deve contar com casa cheia no próximo sábado, 10, quando enfrenta o Criciúma na Arena Castelão, em duelo válido pela 22ª rodada.

De acordo com a parcial de público divulgada pelo Tricolor do Pici nesta quarta-feira, 7, 30.542 mil torcedores já garantiram presença para assistir a partida. Deste número, 23.419 são de sócios que realizaram o check-in, enquanto os 7.123 restantes são de ingressos vendidos.