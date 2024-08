Pedro Rocha exalta campanha do Fortaleza na Série A: "Sabemos onde podemos chegar"

Com 39 pontos somados, Leão do Pici ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do certame nacional

Atacante do Fortaleza, Pedro Rocha exaltou o desempenho da equipe tricolor no primeiro semestre da temporada, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o Leão do Pici é o terceiro colocado com 39 pontos somados.

"Foi um primeiro semestre bastante positivo pra nós. Fomos campeões da Copa do Nordeste e estamos em 3° no Brasileirão, vencendo 8 dos últimos 10 jogos que disputamos. Sabemos do nosso potencial, de onde podemos chegar. Estamos trabalhando bem, mas sempre seguimos com os pés no chão em busca dos nossos objetivos. Nosso pensamento é jogo a jogo, o foco agora é no duelo contra o Criciúma, no sábado", disse.