Sem Lucero, Fortaleza embarca para o Espírito Santo para encarar o Cruzeiro; veja relacionados

O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado, 3, rumo à Vitória, no Espírito Santo, para encarar o Cruzeiro em jogo da 21ª rodada da Série A do Brasileirão. O duelo será realizado na segunda-feira, 5, às 21 horas (de Brasília) no Estádio Kleber Andrade.

Para o embate, no entanto, o Leão do Pici não poderá contar com o atacante Juan Martín Lucero, que não embarcou com a delegação e é desfalque confirmado. A situação do argentino será revelada no boletim pré-jogo, divulgado uma hora antes do início da partida.