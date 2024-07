Expulso contra o São Paulo, Hércules desfalcará Fortaleza diante do Cruzeiro

O meio-campista foi advertido aos 44 minutos do 2° tempo por reclamação. No primeiro momento, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, havia mostrado cartão amarelo. Devido à insistência de Hércules, aplicou o vermelho

O volante Hércules desfalcará o Fortaleza diante do Cruzeiro na segunda-feira, dia 5 de agosto, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica–ES, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na vitória do Leão do Pici contra o São Paulo, recebeu cartão vermelho.

O meio-campista foi advertido aos 44 minutos do 2° tempo por reclamação. No primeiro momento, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, havia mostrado cartão amarelo. Devido à insistência de Hércules, aplicou o vermelho.

A reclamação em questão aconteceu pela anulação do segundo gol do Fortaleza, marcado por Moisés, aos 39 minutos do 2° tempo. Após análise no VAR, a arbitragem impugnou o tento devido um toque no braço do camisa 21 do Tricolor do Pici.