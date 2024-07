CBF antecipa data e horário do duelo entre Fortaleza e Criciúma; confira

De acordo com a CBF, a solicitação para a mudança foi feita pelo Leão. Com a antecipação do jogo, o Tricolor terá maior tempo de preparação visando o Rosário Central-ARG pela Sula-Americana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou alteração na data e no horário da partida entre Fortaleza e Criciúma, válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o confronto estava marcado para acontecer no dia 11 de agosto, um domingo, às 19 horas, na Arena Castelão.



Na mudança, a CBF antecipou o jogo para o dia 10 de agosto, sábado, às 16 horas. O local do embate segue sendo no Gigante da Boa Vista, na capital cearense. De acordo com a entidade, a solicitação partiu do Fortaleza e foi aceita pelo Criciúma e também pela detentora dos direitos de transmissão.