Invicto há 11 partidas, Fortaleza conquistou 75% dos pontos da Série A como mandante

O Fortaleza alcançou a marca de 11 partidas de invencibilidade como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o São Paulo neste sábado, 27, por 1 a 0. No período, registra oito vitórias e três empates.

Dos 36 pontos conquistados pelo Tricolor do Pici, 27 foram obtidos em solo cearense. Ou seja, 75% da pontuação foi conquistada atuando diante do torcedor leonino.

As vitórias do time cearense foram conquistadas contra Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Vitória, Atlético-GO e São Paulo. As únicas equipes que arrancaram pontos contra o Fortaleza atuando no Ceará, foram: Cruzeiro, Botafogo e RB Bragantino.