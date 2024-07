Sul-Americana: Conmebol divulga datas e horários dos duelos entre Fortaleza e Rosário Central

Nesta sexta-feira, 26, a Conmebol divulgou as datas e o horários do duelo entre Fortaleza e Rosário Central-ARG, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O embate se inicia no dia 14 de agosto, em Rosário, no Gigante de Arroyito, às 19 horas.

Por ter melhor campanha, o Tricolor do Pici decide a vaga em casa, na Arena Castelão, no dia 21 de agosto, mesmo horário do confronto de ida.