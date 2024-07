Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra o São Paulo; veja valores

Torcida do Fortaleza na arquibancada no jogo Fortaleza x Juventude, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Diante do São Paulo, o Leão do Pici buscará mais uma vitória na elite do futebol nacional. Em boa fase, a equipe ocupa a quarta colocação na tabela e acumula uma sequência de cinco partidas de invencibilidade na competição. Confira os valores dos ingressos para o jogo entre Fortaleza e São Paulo: Inferior Sul/Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)