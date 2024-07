Brasileirão: mais de 30 mil torcedores estão garantidos para Fortaleza x São Paulo

O Fortaleza divulgou a parcial de torcedores para o aguardado duelo contra o São Paulo, válido pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão. De acordo com o comunicado, 33.644 mil pessoas garantiram um lugar na arquibancada da Arena Castelão para acompanhar o confronto de sábado, 27, às 21h30min.

O Tricolor do Pici iniciou o check-in na última quinta-feira, 24, para o duelo contra o Tricolor Paulista. Para o torcedor que quiser comparecer ao Gigante da Boa Vista, os bilhetes já estão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir de R$ 20. Já para o sócio-torcedor do clube, o check-in também já está liberado no site oficial.