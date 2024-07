Fortaleza empata com Palmeiras em SP e chega a cinco jogos invicto no Brasileirão Sub-20

Com o resultado, o time tricolor chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem perder no certame e agora acumula 27 pontos

O Fortaleza empatou com o Palmeiras em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira, 24, no Estádio Bruno José Daniel, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Kauê Canela marcou o gol do Leão do Pici, enquanto Allan fez para o Porco.

Com o resultado, o time tricolor chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem perder no certame e agora acumula 27 pontos. O clube cearense ocupa a quinta colocação na tabela de classificação.