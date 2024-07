Fortaleza: times que fizeram 32 pontos no 1º turno da Série A nos últimos 5 anos foram à Libertadores

Atacante Breno Lopes comemora gol no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em 2023, RB Bragantino e Flamengo finalizaram o primeiro turno com 32 pontos, enquanto Grêmio, com 33, Palmeiras, com 34, e Botafogo, com 47, completaram o topo da tabela. O Massa Bruta terminou a competição em sexto, enquanto o Rubro-Negro foi o quarto. Já o Imortal, Alviverde e Fogão concluíram o certame em segundo, primeiro e quinto, respectivamente. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Em 2021, o próprio Fortaleza viveu cenário semelhante. Naquele ano, o Leão protagonizou a melhor campanha da sua história no primeiro turno da Série A, quando somou 33 pontos em 19 jogos. No final do campeonato, o Leão, mesmo com rendimento pior no returno – 25 pontos ganhos –, garantiu a quarta colocação.

Projeção aponta Fortaleza com 69% de chance de ir à Libertadores De acordo com a projeção feita pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Fortaleza tem atualmente 69% de chance de conquistar a classificação à Libertadores. O Flamengo, com 79%, o Palmeiras, com 85%, e o Botafogo, com 95%, são as equipes com probabilidades maiores que o Leão do Pici. Veja os times que fizeram 32 pontos ou mais no 1º turno da Série A nos últimos cinco anos e foram à Libertadores: Série A 2023

Botafogo - 47 pontos (terminou em 5º)



Palmeiras - 34 pontos (terminou em 1º)



Grêmio - 33 pontos (terminou em 2º)



Flamengo - 32 pontos (terminou em 4º)



Bragantino - 32 pontos (terminou em 6º) Série A 2022

Palmeiras - 39 pontos (terminou em 1º)



Corinthians - 35 pontos (terminou em 4º)



Fluminense - 34 pontos (terminou em 3º)



Atlético-MG - 32 pontos (terminou em 7º) Série A 2021

Atlético-MG - 39 pontos (terminou em 1º)



Palmeiras 35 pontos (terminou em 3º)



Fortaleza - 33 pontos (terminou em 4º)



- 33 pontos (terminou em 4º) Bragantino - 32 pontos (terminou em 6º) Série A 2020

Internacional - 35 pontos (terminou 2º)



Flamengo - 35 pontos (terminou em 1º)



Atlético-MG - 32 pontos (terminou em 3º)



Fluminense - 32 pontos (terminou em 5º) Série A 2019