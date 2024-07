Pochettino participou diretamente de cinco gols nos últimos seis jogos pelo Fortaleza

O meia foi autor de um dos gols do triunfos tricolor sobre o Vitória nesta quarta-feira, 17, na Arena Castelão. Na temporada, o argentino soma quatro tentos e 12 assistências

Vivendo grande fase pelo Fortaleza, o meio-campista Pochettino voltou a ter atuação importante no triunfo do Tricolor sobre o Vitória na noite desta quarta-feira, 17, na Arena Castelão. O argentino foi autor de um dos três gols da equipe.

Com isso, Pochettino alcançou a marca de cinco participações diretas em gols nos últimos seis jogos do Fortaleza. Neste recorte, contribuiu com quatro assistências – nos jogos contra o Atlético-MG, Juventude, Fluminense e Flamengo – e um gol.