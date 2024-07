Em boa fase, Fortaleza chega à sexta vitória nos últimos oito jogos pela Série A

Com 29 pontos somados, o Leão do Pici ocupa a sétima colocação na tabela de classificação e tem a mesma pontuação do sexto lugar, Cruzeiro

No recorte, que teve início após a goleada sofrida para o Cuiabá, o time tricolor bateu Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Flamengo e, agora, Vitória. Além disso, a equipe também empatou com o Atlético-MG e foi derrotado pelo Vasco, fora de casa.

O Fortaleza deu sequência à sua boa fase no Brasileirão Série A na noite desta quarta-feira, 17. Na Arena Castelão, o Leão do Pici venceu o Vitória por 3 a 1 sem sustos e chegou ao seu sexto triunfo conquistado nos últimos oito jogos disputados pela competição nacional.

Com 29 pontos somados, o Fortaleza ocupa a sétima colocação na tabela de classificação e tem a mesma pontuação do sexto lugar, Cruzeiro. O próximo compromisso do time de Vojvoda será no domingo, 21, diante do Atlético-GO, no Castelão.