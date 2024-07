Quarto menos vazado, Fortaleza tem solidez defensiva como trunfo em arrancada na Série A

Goleiro João Ricardo é um dos pilares do sistema defensivo do Fortaleza no Brasileirão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Vale ressaltar que um terço dos gols levados pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro ocorreu em um único duelo: na goleada por 5 a 0 sofrida para o Cuiabá. A dura derrota, inclusive, foi o ponto de partida para o escrete vermelho-azul-e-branco despontar na competição e colar no G6 da tabela.

+ Confira mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube O bom desempenho da defesa é um trunfo importante. Ofensivamente, o Leão tem sido eficiente, mas não costuma marcar muitos gols nas partidas, o que aumenta a necessidade de também não ser vazado. Na Série A, o Tricolor tem o 15ª melhor ataque, com 16 gols marcados – o primeiro é o Flamengo, com 28, também segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG.