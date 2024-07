Vitória terá o retorno do atacante Osvaldo para duelo contra o Fortaleza

Recuperado de lesão, o atacante Osvaldo treinou normalmente com o elenco do Vitória na reapresentação nesta segunda-feira, 15, e está liberado para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira, 17, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A.

O experiente jogador de 37 anos passou pelas categorias de base do Tricolor e tem forte identificação com a torcida do Leão. No Pici, atuou profissionalmente em oito ocasiões, a última em 2021, ano em que participou da campanha histórica do time cearense no Brasileirão – a equipe terminou em quarto lugar do certame.