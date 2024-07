No Pici, Fortaleza se reapresenta após três dias de folga e mira Vitória pela Série A

Atacante Breno Lopes em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Nesta terça, 16, Vojvoda comandará o segundo e último treino antes do confronto contra o Vitória, que acontece na quarta, 17, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 17ª rodada. Para a partida, o treinador argentino deve contar com os retornos de Martínez e Zé Welison. A dupla, ausência nos últimos jogos por lesão, participou normalmente do treino desta segunda, 15.

