Fortaleza quer "tirar pontos" do Flamengo no Maracanã, afirma Breno Lopes

Em bom momento no Fortaleza, o atacante Breno Lopes projetou o próximo compromisso da equipe diante do Flamengo, pela Série A. Os times se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 20 horas (de Brasília), no Maracanã, em um duelo de grande relevância em termos de pontuação.

“O nosso aproveitamento contra equipes cariocas tem sido positivo. Dos três grandes que já enfrentamos, sofremos revés apenas diante do Vasco. Empatamos com o Botafogo, que briga pelo título, vencemos o Fluminense fora de casa e agora temos a chance de tirar pontos do Flamengo. Será um jogaço. Sabemos da qualidade do nosso oponente, mas tudo pode acontecer dentro das quatro linhas. O Cuiabá mostrou isso na rodada passada contra o próprio Flamengo”, destacou o jogador.