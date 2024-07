Fortaleza encara o Flamengo no Maracanã de olho no G-6 do Brasileirão

Um triunfo diante do Fla poderá deixar o Tricolor encostado no G-6 da competição. Atualmente, o time é o oitavo colocado, com 23 pontos. O resultado positivo levaria aos 26 — mesma pontuação do Cruzeiro, que está na sexta posição, mas a Raposa leva vantagem no número de vitórias.

Além da dificuldade do duelo — o Rubro-Negro é líder do certame —, Vojvoda seguirá com uma lista considerável de desfalques. O volante Martínez está com um estiramento ligamentar colateral medial no joelho direito. Calebe segue em processo de fortalecimento muscular. Zé Welison sofreu estiramento muscular na coxa esquerda, e Pedro Rocha também segue sob os cuidados do departamento médico.