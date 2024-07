Fortaleza embarca para encarar Flamengo com retorno de Kuscevic e quatro desfalques

Para o duelo, Vojvoda não poderá contar com quatro jogadores: Martínez, Calebe, Zé Welison e Pedro Rocha. O quarteto, que também desfalcou o Fortaleza no duelo contra o Fluminense na última rodada, seguem sem condições de jogo e permaneceram na capital cearense para dar continuidade aos trabalhos no departamento médico.

O Fortaleza embarcou na tarde desta quarta-feira, 10, para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Flamengo nesta quinta, 11, às 20 horas, no Maracanã, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na delegação tricolor, 24 jogadores viajaram.

Por outro lado, o treinador do Leão terá o importante retorno do zagueiro Kuscevic, que foi ausência diante do Fluminense devido uma gastroenterite. Recuperado, o defensor chileno viajou com a equipe e será opção no Maracanã ao lado de Titi, Cardona e Brítez.



Além do zagueiro, Vojvoda também terá novamente à disposição o meia Kervin, que retorna após defender a Venezuela na Copa América, o volante Hércules, suspenso na rodada anterior, e o goleiro Santos, que voltou a ser relacionado.

Confira a lista de relacionados do Fortaleza para enfrentar o Flamengo:

Goleiros: