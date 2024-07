Fortaleza conquistou apenas uma vitória como visitante nas últimas 10 partidas

O histórico recente atuando fora de casa é negativo. O Fortaleza não vence como visitante há cinco partidas, desde o triunfo contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, no dia 26 de maio

Antes da vitória contra o Sport, inclusive, o Leão do Pici registrava mais quatro partidas sem vencer, com três empates e uma derrota. Ou seja, nos últimos 10 jogos, o Fortaleza conquistou apenas um triunfo.

O histórico recente atuando fora de casa é negativo. O Fortaleza não vence como visitante há cinco partidas, desde o triunfo contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, no dia 26 de maio. Desde então, foram quatro derrotas, contra CRB-AL, Bahia, Cuiabá e Vasco, e um empate, contra o Atlético-MG.

O Fortaleza visita o Flamengo nesta quinta-feira, 11, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando melhorar o desempenho como visitante em 2024. A equipe de Juan Pablo Vojvoda tem 38% de aproveitamento, registrando cinco vitórias, nove empates e sete derrotas em 21 partidas disputadas. No período, marcou 29 gols e sofreu 30.

Flamengo sofreu apenas uma derrota como mandante em 2024

A missão do Tricolor de Aço, porém, não será fácil. O Flamengo é uma equipe sólida e que conquista os três pontos atuando como mandante. Em 2024, sofreu apenas uma derrota em 19 partidas. São 16 vitórias e dois empates registrados no período, gerando um aproveitamento de 87,7%.

A última — e única — derrota aconteceu no dia 28 de abril, para o Botafogo, pela Série A. Com 31 pontos, a equipe de Tite lidera o Brasileirão e enxerga o duelo contra o Fortaleza como uma oportunidade de ampliar a distância para o Fogão e para o Palmeiras, que ocupam a 2ª e 3ª colocação, respectivamente, com 30.