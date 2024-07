Edina Alves Batista apita partida entre Flamengo e Fortaleza, pela Série A

Crédito: Alan Deyvid / Atlético GO

No confronto, ela será auxiliada por Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Maira Mastella Moreira (FIFA). Gustavo Holanda Souza será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Caio Max Augusto Vieira.

O Fortaleza visita o Flamengo nesta quinta-feira, 11, às 20 horas (de Brasília), no Maracanã. O duelo entre Rubro-Negro e Leão, válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Edina Alves Batista (FIFA), de São Paulo.

Oitavo colocado com 23 pontos, o Tricolor do Pici vai encarar os cariocas almejando pontuar para seguir subindo na tabela de classificação. Atualmente, a distância do time leonino para o Athletico-PR, equipe que abre o G-6, é de apenas dois pontos.