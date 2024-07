João Ricardo tem média de quase cinco defesas por jogo e já realizou 60 intervenções na Série A

Goleiro João Ricardo: destaque do Fortaleza Crédito: Thiago Gadelha / AFP

O goleiro João Ricardo segue protagonizando atuações de destaque pelo Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Vasco, na derrota por 2 a 0 pela 13ª rodada, o arqueiro atingiu a marca de 60 defesas realizadas na competição nacional, com média de 4,6 intervenções por partida, liderando o quesito. Contra o Gigante da Colina, foram sete defesas, mas João Ricardo não conseguiu impedir o revés do Fortaleza. Na elite do Brasileirão, o arqueiro impediu 6.56 gols, liderando a estatística de “gols evitados”, do site SofaScore. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A partida com maior número de intervenções do camisa 1 do Fortaleza foi contra o Corinthians, pela 5ª rodada, no empate por 1 a 1. Em 90 minutos, foram nove defesas realizadas.