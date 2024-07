Fortaleza empresta volante Ryan Guilherme ao UD Leiria, de Portugal

Ryan Guilherme em atuação pelo Sub-20 do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: Gero Rodrigues / Fortaleza EC

O Fortaleza emprestou o volante Ryan Guilherme, de 21 anos, ao UD Leiria, de Portugal, até 30 de junho de 2025, com opção de compra fixada. Os valores não foram revelados pela diretoria tricolor. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O meio-campista chegou ao Leão do Pici em 2021 para reforçar o elenco Sub-20 na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. Pela equipe de base do Fortaleza, atuou em 46 partidas, com um gol marcado.