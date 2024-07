Adversário do Fortaleza, Fluminense não vence na Série A há 11 jogos

A sequência resultou, inclusive, na demissão de Fernando Diniz. O substituto do técnico que levou o Fluminense ao inédito título da Libertadores da América em 2023, é Mano Menezes. Na estreia do treinador, o Tricolor das Laranjeiras empatou por 1 a 1 contra o Internacional.

O Fluminense visita o Fortaleza neste domingo, 7, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, visando volta a vencer na competição nacional após 11 partidas. O último — e único — triunfo aconteceu no dia 20 de abril, contra o Vasco. Desde então, foram três empates e oito derrotas registradas.

O último triunfo do time carioca, no entanto, foi registrado no dia 29 de maio, contra o Alianza Lima, pela 6ª rodada do Grupo A da Libertadores. No Maracanã, o Fluminense venceu por 3 a 2, com gols de Keno, Marcelo e John Kennedy.

Desempenho como visitante em 2024

A performance como visitante também é negativo para o Fluminense. Foram 17 partidas disputadas longe do Rio de Janeiro, com o Tricolor das Laranjeiras registrando quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 33,3%.