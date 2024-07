Fortaleza realiza campanha em prol do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

Tinga protagonizou a campanha Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

O Fortaleza divulgou, na manhã desta quarta-feira, 3, uma campanha em prol do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Com um vídeo protagonizado pelo lateral-direito Tinga, o Tricolor do Pici se posicionou mais uma vez no combate à discriminação racial. No vídeo, um rapaz é visto andando encapuzado por uma loja da Zenir, patrocinadora do clube, e sendo seguido por seguranças. Ao se aproximarem, no entanto, os funcionários pedem para tirar fotos com o indivíduo, que tira o capuz e revelar ser o jogador do Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O intuito do vídeo era fazer parecer que telespectador estava diante de mais um caso de discriminação racial, algo que acontece diariamente no mundo todo. “O preconceito não pode existir e a cor da pele não diz quem nós somos”, diz Tinga no final do vídeo.