Fortaleza não sofre gol como mandante há três jogos na Série A

Tricolor do Pici somou 12 dos 18 pontos disputados dentro de casa no Brasileirão

A vitória do Fortaleza por 3 a 0 diante do Palmeiras confirmou a sequência da equipe de 13 jogos sem derrota na Arena Castelão. Para além do bom aproveitamento, como mandante, o Tricolor do Pici também alcançou três jogos sem ser vazado na Série A.

A última vez que o time tomou um tento no Gigante da Boa Vista, pelo Brasileirão, foi no empate em 1 a 1 diante do Botafogo. De lá para cá, a equipe comandada por Vojvoda bateu pela Série A o Athletico-PR e o Grêmio, ambos pelo mesmo placar de 1 a 0, e mais recentemente o Palestra Itália, com gols marcados por Lucero (2x) e Bruno Pacheco.

No histórico geral, já são quatro jogos sem ver a equipe adversária comemorar um gol. Isso porque entre os jogos contra Athletico-PR e Grêmio, o Fortaleza ainda venceu o CRB por 2 a 0 pela primeira final da Copa do Nordeste.