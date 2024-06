Fortaleza defende invencibilidade de cinco temporadas contra o Palmeiras como mandante

Yago Pikachu e Zé Rafael disputam lance no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Nesta quarta-feira, 26, o Fortaleza recebe o Palmeiras, na Arena Castelão, às 21h30min, pela 12ª rodada da Série A. Diante do rival paulista, o tricolor defende uma invencibilidade de cinco temporadas atuando como mandante. Nesse período, foram cinco jogos na capital cearense. Entre Brasileirão e Copa do Brasil, foram três vitórias do Leão e dois empates. O último triunfo palestrino foi em 2019, no dia 22 de setembro, quando bateu o Tricolor, à época comandado por Zé Ricardo, pelo placar de 1 a 0. O duelo que deu início a esta série invicta foi em 2020, no dia 18 de outubro, aniversário leonino. Com Rogério Ceni à beira do campo, o Fortaleza venceu por 2 a 0, com dois gols de David.