Fortaleza embarca para encarar o Atlético-MG com oito desfalques

Além de Lucero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não foram relacionados para a partida os atacantes Moisés e Marinho, o volante Matheus Rossetto e o lateral Dudu, todos no departamento médico do clube.

O Fortaleza embarcou na noite deste sábado, 22, para Minas Gerais, onde irá enfrentar neste domingo, 23, às 18h30min, o Atlético-MG na Arena MRV pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. Para o embate, o Leão do Pici viajou em voo fretado com oito desfalques.

Quem também ficou fora dos relacionados foi o goleiro Santos, que deu lugar na lista para Bruno Guimarães. O defensor, que despertou o interesse do Santos-SP, deve continuar no Pici por decisão do clube que, conforme apuração do Esportes O POVO, se manteve firme em descartar a possibilidade de negociação do camisa 23.

Além deles, Kuscevic e Kervin estão na Copa América, onde irão defender Chile e Estados Unidos, respectivamente, desfalcando o Tricolor do Pici por algumas rodadas da Série A.

Confira relacionados: