Fortaleza enfrenta Uda-AL em jogo decisivo por vaga no mata-mata do Brasileirão A2

Leoas precisam somar pontos para confirmar vaga no mata-mata do certame feminino nacional

O Fortaleza disputa deste domingo, 22, o jogo mais importante da temporada de 2024 para o time feminino. Às 15 horas, as Leoas recebem o Uda-AL no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, pela sétima e última rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino A2.

Diante a equipe alagoana, o grupo tricolor vai em busca de confirmar a vaga nas quartas de final do certame nacional em busca do principal objetivo do ano que é o acesso à Série A1. A missão será árdua porque, ocupando a quarta posição do Grupo B, o time comandado pelo técnico Erandir não está com a classificação confirmada, diferentemente dos três primeiros colocados do chaveamento: Instituto 3B e JC, ambos do Amazonas, e Sport.

