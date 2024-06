Em voo fretado, Fortaleza viaja para enfrentar Atlético-MG; confira programação

O elenco do Fortaleza realizou na tarde deste sábado, 22, o último treino antes de viajar para Belo Horizonte a fim de enfrentar o Atlético-MG. Válida pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, a partida entre as equipes acontece neste domingo, 23, às 18h30, na Arena MRV.

A delegação tricolor embarca na noite deste sábado em um voo fretado até a capital mineira. Já em terras mineiras, a equipe não deverá realizar outro treino antes do jogo. Para o retorno à Capital, o plantel tricolor voltará em um voo comercial logo após o fim da partida.