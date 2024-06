No Pici, Fortaleza encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG pela Série A

Com rotina intensa, o Leão de Aço vai embarcar rumo ao sudeste do país na noite deste sábado, 22, em voo fretado

O Fortaleza finalizou sua preparação para o confronto diante do Atlético-MG, marcado para este domingo, 23, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A atividade de apronto da equipe tricolor foi realizada na tarde deste sábado, 22, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

No treinamento, o técnico Juan Pablo Vojvoda ajustou os últimos detalhes para encarar o Galo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com rotina intensa, o Leão de Aço vai embarcar rumo ao sudeste do país no período da noite, em voo fretado.