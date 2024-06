Fortaleza vence Ceará nos pênaltis e conquista Campeonato Cearense Sub-17

A conquista do Campeonato Cearense Sub-17 coloca o Fortaleza como o representante cearense na Copa do Brasil da categoria em 2025

O Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense Sub-17 neste domingo, 16, no Estádio Presidente Vargas, ao vencer o Ceará nos pênaltis por 5 a 4. No tempo normal, empate por 1 a 1 com gols de Caio Wesley, para o Tricolor do Pici, e Arthur, para o Alvinegro de Porangabuçu.

Nas cobranças de pênaltis, o Leão do Pici desperdiçou uma, com o lateral-direito Mário. O Ceará, por sua vez, perdeu duas, uma com Caio parando no arqueiro Murilo e outra com Renan parando na trave.

Com a vitória, o Leão do Pici fatura o sétimo título do Campeonato Cearense Sub-17, tendo conquistado em 2000, 2011, 2012, 2014, 2020, 2021 e 2024.