Fortaleza conquistou apenas uma vitória contra Cuiabá na Série A; veja retrospecto

O Fortaleza visita o Cuiabá no domingo, 16, às 18h30min (de Brasília), pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Bahia, a equipe de Juan Pablo Vojvoda precisará recuperar pontos na competição e, para isso, enfrentará um adversário que tem histórico positivo pelo Brasileirão.

As equipes duelarão pela sétima vez na Série A. Em seis confrontos, o Fortaleza conquistou apenas uma vitória, registrada no dia 31 de julho de 2022, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os outros cinco duelos terminaram com triunfos do Cuiabá.

O último encontro entre Leão e Dourado aconteceu no dia 12 de novembro de 2023. À época, o time mato-grossense venceu por 2 a 1, com gols de Deyverson e Isidro Pitta. Yago Pikachu descontou para o Fortaleza.